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Майлис Репс: отход от системы 60/40 планируется в четырех школах

Video
Наталия Демидова
Cегодня 20:10
Рубрика: Эстония

Русская школа стала главной темой инфочаса, состоявшегося в понедельник в Рийгикогу, где на вопросы депутатов о будущем русскоязычного образования в Эстонии более двух часов отвечала министр образования и науки Майлис Репс.

Новая система заработает уже в сентябре, но детали реформы пока неизвестны, ясно лишь то, что погружение в эстонский язык начнется уже с 7 класса, сообщила в понедельник, 13 февраля, "Актуальная камера".

Главная цель — чтобы по окончании средней школы ученики владели эстонским языком на категорию B2, а выпускающиеся гимназисты знали эстонский не ниже уровня С1.

"Со стороны министерства известно, что у нас будет программа, которую мы делаем вместе со школами и самоуправлениями. И есть довольно хорошие деньги, чтобы помогать методистам и учителям", - сказал Репс.

Запустить новую систему министерство планирует уже осенью в четырех школах. "Чтобы уже через три года у нас были первые экзамены на категорию B2. Но, конечно, это будет параллельно вместе с государственными учреждениями и самоуправлениями. Каждый год мы будем смотреть, какие есть проблемы, что получается и будут ли изменения. Но начнем уже с сентября", - пояснила министр образования.

Пока известно, что к планам министерства образования намерены присоединиться столичные Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия, а также еще одна таллиннская и одна нарвская школа, названия которых пока неизвестны.

Андрей Крашевский
Редактор

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