Ратас: Сависаар мог бы заняться изучением истории Народного фронта

Юри Ратас. Фото: Сийм Лыви, ERR

Председатель Центристской партии Юри Ратас считает, что в прошлом многолетний лидер крупнейшей политической силы страны Эдгар Сависаар мог бы подготовить труд по истории Народного фронта и самой Центристской партии.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила служба новостей "Радио 4", напомнив, что основатель и теперь уже экс-глава центристов Эдгар Сависаар с понедельника занял в партии оплачиваемую должность советника по вопросам истории.

"Дело в том, что по образованию Эдгар Сависаар историк и договор с ним обусловлен непосредственно этой профессией. Конечно же, партия не намерена насильно связывать человека тем или иным контрактом. Я неоднократно общался с Сависааром. Мы говорили и о том, что он мог бы сделать в этой сфере", - рассказал Юри Ратас.

"Думаю, что изучение истории как Народного фронта, так и Центристской парии, скажем так, новейшей истории, важно для наших однопартийцев и интересно для широкой общественности. Так что мы поддерживаем связь, договор подписан и Эдгар Сависаар будет заниматься тем делом, которому он учился в университете", - добавил Ратас.