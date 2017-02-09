Эстония отмечает 97 лет со дня подписания Тартуского мирного договора

Эстонский флаг. иллюстративное фото. Postimees/Scanpix

В четверг, 2 февраля в Эстонии отмечают 97 лет со дня подписания Тартуского мирного договора.

К памятной дате по традиции приурочен целый ряд мероприятий, начало которых запланировано на 9 утра, когда около гимназии Яана Поска в Тарту соберутся ученики старших классов, передали утренние теленовости ETV+.

В 10 часов руководители города Тарту на кладбище Паулусе возложат венки к мемориалу участникам Освободительной войны, а на кладбище Раади – к могиле Юлиуса Куперьянова.

В Таллинне венки будут возложены к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе.

Тартуский мирный договор считается одним из крупнейших успехов эстонской дипломатии. 2 февраля 1920 года представители Эстонской Республики и Советской России Яан Поска и Адольф Иоффе подписали в Тарту договор, по которому Россия признала независимость и самостоятельность Эстонского государства.