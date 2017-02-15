Власти Тарту просят у государства деньги на содержание дорог

Дороги приходится ремонтировать регулярно. Фото: Postimees/Scanpix

Мэр Тарту Урмас Клаас просит у государства помощи, поскольку средств городского бюджета не хватает на оплату содержания муниципальных улиц и дорог.

В направленном в Министерство экономики письме глава студенческой столицы выразил озабоченность тем, что ситуация с недофинансированием может только усугубиться, передают в среду, 8 февраля, утренние теленовости ETV+.

Он также отметил, что перераспределить средства городского бюджета не получится, поскольку недофинансирование ощущается и в других отраслях жизни Тарту.

По словам Клааса, в этой ситуации виновато государство, которое уменьшило размеры госдотаций.

Клаас отмечает, что город справляется с большей частью муниципальных улиц. Но озабоченность мэра вызывают дороги, которые включены в сеть международных трасс. Одна из таких - окружная дорога на востоке Тарту.

После завершения строительства уход за проезжей частью обойдется городу в 200 тысяч евро ежегодно.