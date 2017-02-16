Правительство согласовало план принудительного объединения 22 самоуправлений

Фото: Греэте Палмисте/ERR

Правительство Эстонии 15 февраля предложит варианты объединения всем самоуправлениям, численность населения которых не соответствует минимальному критерию в 5000 человек.

Предложение создать 22 новых самоуправления путем принудительного объединения будет внесено правительству министерством финансов 15 февраля, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Исключение будет сделано для самоуправлений небольших островов Кихну, Муху, Вормси и Рухну, которые смогут сохранить прежние административные границы.

Предложение объединиться будет сделано не только самоуправлениям, которые не нашли себе партнеров для добровольного объединения на первом этапе административной реформы, но и тем самоуправлениям, в которых даже после согласованного объединения число жителей не дотягивает до 5000 человек.

Все самоуправления, получившие соответствующее предложение от министерства финансов, должны будут не позднее 15 мая представить уездному старейшине свое мнение. Окончательное решение об объединении правительство вынесет после того, как оно ознакомится с мнениями самоуправлений.

В общей сложности планируется создать 22 новых самоуправления:

1. Объединить город Локса с волостью Куусалу.

2. Объединить волости Кейла, Васалемма и Падизе с городами Палдиски и Кейла.

3. Объединить волости Эммасте и Пюхалепа с волостью Хийумаа (Кяйна, Хийу).

4. Объединить город Нарва-Йыэсуу (Вайвара, Нарва-Йыэсуу) с городом Силламяэ.

5. Объединить волость Алутагузе (Ийзаку, Алайыэ, Мяэтагузе, Тудулинна) с волостями Иллука и Тойла (Тойла, Кохтла, Кохтла-Нымме).

6. Объединить волость Люганузе с волостью Кивиыли (город Кивиыли, волость Сонда).

7. Объединить волость Коэру с волостью Ярва (Ярва-Яани, Албу, Амбла, Имавере, Кареда, Койги).

8. Объединить волости Ракке и Вяйке-Маарья.

9. Объединить волость Хальяла (Хальяла, Вихула) с волостью Раквере (Сымеру, Раквере).

10. Объединить волость Канепи (Кыллесте, Канепи, Валгъярве) с волостью Пылва (Пылва, Ахья, Лахеда, Моосте, Вастсе-Куусте).

11. Объединить волость Саарде (Саарде, Сурью) с волостью Хяэдемеэсте (Хяэдемеэсте, Тахкуранна).

12. Объединить волость Тыстамаа с городом Пярну (город Пярну, Аудру, Пайкузе).

13. Объединить волость Юуру с волостью Рапла (Рапла, Кайу, Райккюла).

14. Объединить волость Пёйде с волостью Сааремаа (город Курессааре, Ляэне-Сааре, Ориссааре, Пихтла, Вальяла, Салме, Кихельконна, Лаймъяла, Мустъяла, Торгу, Лейзи).

15. Объединить волость Пейпси-яэре (Алатскиви, Вара, Пейпси-яэре) с городом Калласте и волостью Пала.

16. Объединить волость Камбья с волостью Юленурме.

17. Объединить волость Табивере с волостью Тарту (Пийриссааре, Тарту, Лаэва).

18. Объединить волость Ныо с волостью Элва (Элва, Конгута, Ранну, Рынгу, Палупера, Пухья).

19. Объединить волости Луунья и Тяхтвере с городом Тарту.

20. Объединить волость Пука с волостью Отепя (Отепя, Сангасте, деревни волости Палупера).

21. Объединить волости Вярска, Микитамяэ и Меремяэ с передачей в состав нового самоуправления исторических деревень сету из района Лухамаа волости Миссо.

22. Объединить волости Антсла (Антсла, Урвасте) и Вастселийна (Вастселийна, Орава) с волостью Выру (Ласва, Сымерпалу, Выру).