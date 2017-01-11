В январе информацией на русском языке будут снабжены более 100 безрецептурных препаратов
В эстонский регистр лекарств занесены переведенные на русский и английский языки информационные листки более 100 наиболее используемых безрецептурных препаратов. Все переводы аннотаций будут доступны в регистре к концу апреля.
Всего в Эстонии в продаже имеется 388 наименований безрецептурных лекарств, из которых в январе в регистре станут доступными более 100 аннотаций на русском и столько же на английском языках. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах от насморка, аллергии, изжоги, а также о различных обезболивающих средствах и т. п., сообщили в Министерстве социальных дел.
Переводы информационных листков будут доступны, например, на сайте Министерства социальных дел, в электронном регистре лекарств, кроме того можно будет попросить аптекаря распечатать необходимый листок. "Аптекарь должен не только консультировать пациента по вопросу употребления лекарств, но и по просьбе пациента распечатать для него необходимый инфолисток", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.
На перевод информации о лекарствах на протяжении четырех лет государство выделило по 100 000 евро в год.
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