Ратуша в Тарту. Фото: Postimees/Scanpix

Из Тарту в течение полугода уехали три семьи беженцев. В отношении двух из них не известно, покинули ли они Эстонию окончательно, пишет в четверг BNS со ссылкой на Tartu Postimees.

Одна семья сирийских беженцев прибыла в Тарту из центра для беженцев в Вао. Членам семьи была предоставлена международная защита, что позволило им беспрепятственно передвигаться в Эстонии и в странах Шенгенского пространства, поэтому у них есть право покинуть Эстонию.

В то же время, поскольку они получили международную защиту от властей Эстонии, у них нет возможности ходатайствовать об убежище в другой стране ЕС.

Четверо детей из этой семьи в прошлом учебном году начали учиться в гимназии Раатусе. Второй учебный год в этой школе для них оказался недолгим и в первой четверти этого учебного года на уроки они уже не явились.

"В школу дети ходили достаточно редко и не особенно были мотивированы учиться", - пояснил директор гимназии Раатуса Тоомас Кинк. Судя по настроениям и поведению детей и их родителей, директор был уверен, что семья в Эстонии не задержится. "По моим данным, они уехали в Норвегию", - добавил Кинк.

Заведующая отделом социального обеспечения и здравоохранения мэрии Тарту Сирье Креэ отметила, что сейчас в Тарту на основании программы распределения беженцев в ЕС проживает 21 перемещенный по квоте в Эстонию беженец, все они бежали из Сирии.

"На прошлой неделе две семьи покинули Эстонию — одна семья из трех человек и другая — из семи", - сообщила Креэ.

По словам Ээро Яансона, руководителя НКО Eesti Pagulasabi, оказывающего помощь и поддержку беженцам, обе эти семьи уехали в Германию. "По моим данным, одна семья отправилась туда праздновать свадьбу своего родственника", - добавил Яансон.

Он уточнил, что на самом деле отъезд двух семей в Германию еще не означает их окончательного отбытия из Эстонии. "Они могут путешествовать по странам Шенгена в течение 90 дней. В то же время, если они пожелают переехать из Эстонии, им придется ходатайствовать о виде на жительство в новой стране проживания", - добавил он.

Яансон сказал, что отъездом это будет в случае, если семьи не вернутся в Эстонию в течение 90 дней. "Мы разъяснили им, что будет, если они будут отсутствовать в Эстонии более 90 дней, но уверенности, что они вернутся к нам, нет", - отметил он.

Если по прошествии трех месяцев уехавшие в Германию семьи сирийских беженцев не вернутся в Эстонию, они лишатся здесь жилья и помощи эстонского государства. Если на территории третьих стран их задержат без вида на жительство, то их вернут в Эстонию.

Эстонию покинул также житель Ирака, который получал помощь от центра Иоханнеса Михкельсона. "Он не был беженцем по квоте, а прибыл в Тарту из центра Вао", - пояснил руководитель центра Тыну Интс.