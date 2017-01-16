Эксперт: карантин в больницах в сезон гриппа - оправданное явление

специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова

В этом году сезон гриппа начался на месяц раньше обычного, но ситуация развивается по стандартному сценарию, заверяет главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой. По ее словам, карантин в больницах в разгар сезона гриппа абсолютно оправдан.

Об этом она заявила, выступая в понедельник, 9 января, в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.

По словам Садиковой, по состоянию на прошлую пятницу от гриппа в Эстонии скончались 6 человек, 16 человек находились на интенсивном лечении.

"Один из умерших — семимесячный младенец, он единственный не относился к группе риска. К группе риска, как известно, принадлежат пожилые люди с хроническими заболеваниями. Но, к сожалению, бывают молниеносные формы гриппа, которые предотвратить не всегда удается", - говорит эксперт.

На минувшей неделе в Эстонии из-за вирусных заболеваний верхних дыхательных путей к врачу обратились 6 087 пациентов, 47% из них дети. Всего из-за гриппа госпитализировано 147 человек, в интенсивном лечении нуждались 11 пациентов.

Грипп нельзя обнаружить сразу, поскольку похожие симптомы характерны и для других видов инфекций. Определить, что у заболевшего именно грипп, можно только методом лабораторного исследования, отмечает специалист.

"Например, на прошлой неделе 70% ОРВИ было связано с вирусом гриппа. Поэтому если у вас внезапное и острое начало, головная боль, высокая температура, ломота в костях, то весьма вероятно, что у вас грипп", - предупреждает Ольга Садикова.

Поскольку вирус гриппа мутирует, противовирусная вакцина разрабатывается отдельно на каждый сезон.

"Эксперты ВОЗ на основании данных из разных стран определяют, какой мутировавший штамм будет циркулировать в будущем году, и на каждый сезон предлагается новая вакцина с новым компонентом вируса, которая всегда содержит три подтипа вируса", - добавляет эксперт.

По ее словам, вакцина от гриппа не защищает от других вирусных инфекций, но и в случае гриппа она не дает стопроцентного эффекта.

"Здоровые люди с крепкой иммунной системой будут на 50-70% защиты. Однако вакцина защищает от тяжелых случаев, от пневмонии и смертей", - говорит Садикова.

По ее словам, карантин в больницах в разгар сезона направлен на то, чтобы защитить в первую очередь самих пациентов.

"Вирус гриппа коварен тем, что инфицированный человек становится заразным за день до того, как у него появились симптомы. И совершенно здоровый на первый взгляд человек, пришедший навестить родных, может заразить ослабленных пациентов стационара. Поэтому карантин всячески оправдан", - отмечает Садикова.

Как подчеркивает специалист, вирус гриппа стойко переносит холодные температуры и прекрасно сохраняется даже при -80 градусах.