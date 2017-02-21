Ледокольные работы обходятся Эстонии в круглую сумму, хотя море замерзает не всегда
Эстонское государство ежегодно тратит миллионы евро на ледокольные работы. Причем, это происходит даже тогда, когда море не замерзает.
Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили утренние теленовости ETV+ со ссылкой на Eesti Päevaleht, отметив, что в прошлом сезоне за услуги ледокола Эстония заплатила 6 миллионов 300 тысяч евро, большинство из которых были потрачены на поддержание судоходности Финского залива. Однако в реальности эти работы так и не понадобились, поскольку море не замерзло.
Согласно договору, каждую зиму ледокол четыре месяца находится на службе у Департамента водных путей сообщения в постоянной готовности очищать море ото льда.
В этом году на ледокольные работы предусмотрен тот же бюджет. При этом, если Финский залив замерзнет, то затраты вырастут за счет топливных расходов
В Пярнуском заливе с 10 января дежурит ледокол EVA-316, и у него много работы - к сегодняшнему дню он помог выбраться из льда 131 судну.
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