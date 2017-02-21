Ледокольные работы обходятся Эстонии в круглую сумму, хотя море замерзает не всегда

Ледокол Botnica. Фото: Postimees/Scanpix

Эстонское государство ежегодно тратит миллионы евро на ледокольные работы. Причем, это происходит даже тогда, когда море не замерзает.

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили утренние теленовости ETV+ со ссылкой на Eesti Päevaleht, отметив, что в прошлом сезоне за услуги ледокола Эстония заплатила 6 миллионов 300 тысяч евро, большинство из которых были потрачены на поддержание судоходности Финского залива. Однако в реальности эти работы так и не понадобились, поскольку море не замерзло.

Согласно договору, каждую зиму ледокол четыре месяца находится на службе у Департамента водных путей сообщения в постоянной готовности очищать море ото льда.

В этом году на ледокольные работы предусмотрен тот же бюджет. При этом, если Финский залив замерзнет, то затраты вырастут за счет топливных расходов

В Пярнуском заливе с 10 января дежурит ледокол EVA-316, и у него много работы - к сегодняшнему дню он помог выбраться из льда 131 судну.