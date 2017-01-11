Андрус Ансип: Европе нужно уделять большее внимание кибербезопасности

Андрус Ансип. Фото: ERR

Вице-президент Еврокомиссии по цифровому рынку Андрус Ансип выступил в Таллинне с докладом о вызовах, которые стоят перед Европой в этом году, передает "Актуальная камера".

Политик отметил, что тема брексита по-прежнему остается актуальной, но какое влияние окажет выход Великобритании из Евросоюза - пока предсказать невозможно.

Упомянул Ансип и о скорой отмене платы за роуминг - это должно произойти уже в июне этого года.

Не обошел вице-президент и предстоящие выборы, которые пройдут в большинстве стран Евросоюза, в том числе Германии, а также всплеск популярности евроскептиков и популистских партий. При этом Ансип отметил, что в свете этих событий Евросоюзу необходимо уделять больше внимания не внутри-государственным выборам, а проблеме кибербезопасности и распространению заведомой ложной иформации.

"Здесь, в Европе, мы должны уделить большее внимание кибербезопасности. Кроме того, необходимо ограничить распространение ложной информации. Да, здесь очень тонкая грань между цензурой и желанием предотвратить лже-информирование. Но все же, нельзя все измерять черным или белым, и проблемой этой нужно заняться", - сказал Ансип.