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Артемий Троицкий покидает проект радио "Сталкер" из-за разногласий с Татьяной Толстой

Артемий Троицкий и Татьяна Толстая. Фото: ERR
Екатерина Таклая, Сергей Михайлов
Cегодня 10:01
Рубрика: Эстония

Тандем предпринимателя Татьяны Толстой и музыкального критика Артемия Троицкого не состоялся - намеченное к выходу в эфир еще в ноябре интернет-радио "Сталкер" до сих пор не появилось на свет. Один из его авторов, музыкальный критик Артемий Троицкий, покидает проект из-за разногласий по платформе радиостанции с бизнес-партнером, предпринимателем Татьяной Толстой.

"Я собираюсь покинуть компанию E-Stalker OÜ и выйду из этого проекта. На данный момент Татьяна Толстая собирается его продолжить, но я не в курсе ее окончательных планов. Что она будет делать, мне сказать сложно", - поделился с rus.err.ee Троицкий результатами встречи с партнером, которая состоялась в среду.

Причина того, что Толстая и Троицкий решили разойтись, по словам последнего - разногласия относительно стратегии продвижения новой радиостанции. "У меня с самого начала замах был глобальный - всемирное интернет-радио. Татьяна же больше склонялась к локальному FM-варианту. Он действительно более реалистичен, но для меня в творческом плане менее интересен", - пояснил Троицкий, который, по словам Толстой в июне прошлого года, должен был стать главредом "Сталкера".

Троицкий не стал отрицать, что рассчитывал привлечь к радио публику, которой он известен в России и других странах. "Это должно было быть глобальное радио без ярко выраженной эстонской или даже балтийской специфики. Это было амбициозно, и я понимаю, что с точки зрения рекламы и бизнеса в целом такая модель очень рискованна", - добавил он.

Татьяна Толстая в своем комментарии была совсем немногословна и лишь констатировала, что с весны работа над проектом не замораживалась. Так как с самого начала предполагалось, что проект будет коммерческим, принципиально важным аспектом для нее по-прежнему является создание работающей бизнес-модели.

"Что касается кандидатуры главного редактора – почему вы полагаете, что ее должен был занять именно Артемий Троицкий?", - опровергла свои собственные слова Толстая, - Концепция проекта находится в проработке и, до тех пор, пока она не ясна, преждевременно говорить, кто станет главным редактором".

По ее словам, несмотря на присутствие на небольшом рынке Эстонии таких крупных и серьезных игроков, как "Радио 4", SKY и "Русское радио", она по-прежнему видит значительный потенциал для развития нового проекта на волнах FM.

Однако узнать, как именно Толстая собирается дальше двигаться с этим проектом, редакции не удалось - предпринимательница уклонялась от общения с журналистом.

По данным Коммерческого регистра, Артемий Троицкий пока по-прежнему является учредителем (доля 15%) и членом правления фирмы E-Stalker OÜ, которая была зарегистрирована 20 мая прошлого года. Основным совладельцем и вторым руководителем является Татьяна Толстая.


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