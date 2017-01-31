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Государство начнет активнее бороться с разницей в оплате труда мужчин и женщин

Cогласно результатам исследования Fontes за 2016 год, разница в уровне зарплат мужчин и женщин выросла в Эстонии за год на один процент и составляет 9%. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 07:35
Рубрика: Эстония

Министерство социальных дел предоставит Трудовой инспекции более широкие полномочия для контроля равного обращения с работниками.

Об этом во вторник, 24 января, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на газету Eesti Päevaleht.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, в министерстве разработан так называемый спидометр разницы в зарплатах, который, с учетом ряда показателей, в том числе классификатора должностей и пола работника, позволит определить, есть ли на предприятии разница в зарплатах.

По закону, работодатели уже сегодня должны платить одинаковую зарплату мужчинам и женщинам за одну и ту же работу, а также собирать статистические данные, базирующиеся на половой принадлежности персонала.

Однако, согласно исследованиям, до сих пор закон выполнялся плохо, и государство намерено более активно вмешиваться в этот процесс.

Сергей Михайлов
Редактор

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