В Харьюмаа пожилой мужчин попал под поезд и погиб

Поезд Elron. Фото: Elron

Накануне поздно вечером в волости Сауэ Харьюского уезда произошел трагический инцидент - 75-летний мужчина попал под пассажирский поезд Elron и погиб на месте.

Как сообщает Postimees, происшествие произошло около 9 часов вечера на участке железной дороги между Валингу и Сауэ. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Из-за происшествия некоторое время было нарушено движение поездов, однако около 22 часов полиция разрешила совершившему наезд поезду Палдиски - Таллинн продолжить движение. Также из-за несчастья с опозданием в Таллинн прибыл поезд из Рийзипере.

Полиция напоминает, что около железной дороги необходимо быть особенно внимательными, тем более, в темное время суток.