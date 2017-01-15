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Райнер Вакра: Михалу, Рыйвасу и Розиманнусу нужно сделать работу над ошибками

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Екатерина Минькова
Cегодня 20:11
Рубрика: Эстония

Новый председатель Партии реформ Ханно Перкур нацелен на устранение внутрипартийных разногласий, которые стоили реформистам места в коалиции. Своими ожиданиями по поводу смены руководства в Партии реформ с "Актуальной камерой" поделились и представители других политических сил.

Новый председатель Партии реформ Ханно Певкур задал высокую планку для своих однопартийцев. Им нужно одержать победу на предстоящих муниципальных выборах, но сперва необходимо воссоединить партию.

"Я не уверен, что у нас в партии глубокий раскол. Конечно, в партии существуют разные мнения. Моя и нового правления задача - воссоединить партию", - говорит Певкур.

У представителей других партий вырисовывается совершенно иная картина.

"Если мы посмотрим на результаты выборов, то вывод очевиден: Михал, Рыйвас, Розиманнус проиграли вчера, а победителем оказалась, конечно же, семья Каллас. Они оба на выборах в правление получили больше тысячи голосов. Можно сказать, что это тот момент, когда Михал, Рыйвас и Розиманнус должны посмотреть в зеркало и понять, где были сделаны ошибки и что надо поменять", - считает член правления Социал-демократической партии Райнер Вакра.

"Смена лидера не меняет ту политическую элиту, что сейчас в Рийгикогу", - отмечает председатель Свободной партии Эстонии Андрес Херкель.

"Ясно видно, что в парламентской фракции преимущество у старого руководства. Время покажет. С задачами оппозиции на данный момент они пока не справляются, скорее выясняют отношения друг с другом", - говорит председатель Союза Отечества и Res Publica Маргус Цахкна.

"Реформисты теперь могут признать, что выборы нового председателя - то, чего они так боялись на протяжении 22 лет и поэтому проводили их где-то в задней комнате, не давая права голоса рядовым членам партии, оказались не такими страшными", - подчеркивает заместитель председателя Центристской партии Кадри Симсон.

Виктор Сольц
Редактор

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