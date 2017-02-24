В прошлом году было возбуждено 169 дел о проступке в отношении не явившихся на срочную службу призывников

В октябре на военную службу были призваны более тысячи призывников Фото: Генштаб Сил обороны

В прошлом году Департамент оборонных ресурсов (KRA) возбудил 169 дел о проступке в отношении не явившихся вовремя на срочную службу призывников.

Пресс-секретарь KRA сказал BNS, что в прошлом году департамент возбудил 169 дел о проступке в отношении не явившихся вовремя на срочную службу призывников, в 13 случаях обнаружилось, что призывники были в то время на больничном. Департамент возбудил делопроизводство в их отношении, но прекратил его в связи с отсутствием состава.

По состоянию на февраль, наказание назначено 107 молодым людям, в отношении которых KRA возбудил делопроизводство в прошлом году.

Средняя величина штрафа составляет 359 евро.