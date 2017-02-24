СМИ: Марина Кальюранд будет руководить представительской комиссией
Бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд в ближайшее время может возглавить представительскую комиссию, в задачу которой входит упорядочение мирового киберпространства.
О создании комиссии будет объявлено на открывающейся сегодня в Мюнхене конференции по проблемам безопасности, передает Postimees. По имеющимся у газеты данным, Кальюранд возглавит международную комиссию стабильности киберпространства, ее заместителями будут назначены бывший министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф и бывший советник премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности, дипломат Латха Редди.
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