Айвар Тоомпере возглавил муниципальную полицию Таллинна

Айвара Тоомпере повысили в должности. Фото: Postimees/Scanpix

В среду, 25 января, на своей очередной сессии столичное городское управление утвердило Айвара Тоомпере в должности руководителя таллиннской Муниципальной полиции (МуПо).

Официально он вступит в должность 1 февраля. Зарплата Тоомпере составит 3200 евро в месяц.

С 1 августа 2016 года Айвар Тоомпере занимает пост заместителя главы МуПо.

В 2005-м Тоомпере окончил юридический факультет Тартуского университета. Тоомпере, родившийся в 1958 году, работал на руководящих должностях в эстонской полиции и погранохране.

Райк Саарт, возглавлявший МуПо с марта 2013-го, решил уйти с должности по собственному желанию. Его последним рабочим днем было 31 декабря 2016 года. После этого исполняющим обязанности главы МуПо стал Тоомпере.

C 1998 по 2004 год Тоомпере был членом Центристской партии.