Новым руководителем фонда EAS станет Ало Иваск

Ало Иваск. Фото: Scanpix/Postimees

Ранее Иваск руководил сетью строительных магазинов Kesko Senukaid (бывший Rautakesko) в Эстонии и Латвии. С Иваском заключен контракт на четыре года.

Совет принял решение единогласно. Выбор был сделан из 69 кандидатов. "В финальный тур вышли пять сильных кандидатов. Взвешенность и целеустремленность - это качества Иваска как топ-менеджера сейчас очень нужны EAS", - сказал председатель совета фонда Эрки Мелдер.

В ноябре 2016 года предыдущий председатель правления EAS Ханно Томберг был отозван со своей должности после скандала с финансированием хутора Эрма. Пока искали в ходе открытого конкурса нового руководителя, обязанности председателя правления фонда исполняла Силле Талвет-Унт.

Созданный в 2000 году фонд EAS оказывает содействие осуществлению предпринимательской и региональной политики в Эстонии и является одной из крупнейших организаций в системе государственной поддержки предпринимательства. Фонд предоставляет финансовую помощь, консультирование, возможности сотрудничества и обучение предпринимателям, научным учреждениям, общественному и третьему сектору.