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У инкассо появилось больше шансов взыскать неоплаченные штрафы за парковку

Варвара Сергеева
Cегодня 13:16
Рубрика: Эстония

В прошлом году Госсуд рассмотрел серию споров, касающихся штрафов за парковку и принял решение, что договор с парковочной фирмой заключается с любым водителем, въехавшим на территорию платной парковки. Такое решение дает возможность инкассо-фирмам взыскать все накопившиеся за последние пару лет штрафы.

"В марте 2016 года на рассмотрение в Госсуд было направлено первое дело, когда инкассо-фирма спорила с организатором парковки. Суд вынес решение, что парковочная фирма заключает договор с любым водителем, заехавшим на данную территорию. А если водителя невозможно установить, то считается, что договор заключается с собственником машины", - рассказал  адвокат адвокатского бюро "Vindex" Евгений Твердохлебов в эфире "Радио 4".

По словам адвоката, в вынесении этого решения участвовали все судьи гражданской коллегии Государственного суда: "Против таких авторитетных решений трудно что-то противопоставить".

"Произошли большие изменения, судебная практика теперь направлена в совершенно другое русло и благодаря этому, организаторы парковки, вешающие на стекло квитанции, могут действовать более смело".

Раньше многие советовали выбрасывать штрафы с платных парковок, однако, как подчеркнул адвокат Твердохлебов, теперь к ним нужно относиться серьезно.

"Если машина передается другому человеку, то нужно оформлять эти отношения письменно, а данные не выбрасывать, чтобы потом можно было доказать, кто на самом деле управлял автомобилем", - добавил он.

Также адвокат сообщил, что у инкассо-фирм теперь появилась возможность потребовать уплату штрафов, накопившихся за все эти годы.

"Известны случаи, когда у инкассо-фирм накопилось по 100-200 штрафов, с которыми они теперь обращаются в суд и взыскивают всю эту сумму", - рассказал он.

Однако Твердохлебов отметил, что один вопрос все же остался нерешенным:

"Считается ли, что заезжая на стоянку, человек смог ознакомиться с условиями парковки. Размер неустойки написан мелким шрифтом, и если водитель был на парковке первый раз в жизни, то на первые разы штраф может не распространяться".

Дина Малова
Редактор

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