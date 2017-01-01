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Прокурор и адвокат обжаловали приговор устроившему поножовщину в пайдеском ночном клубе мужчине 

Нож. Иллюстративный снимок. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:14
Рубрика: Эстония

Месяц назад Пярнуский уездный суд приговорил 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной поножовщину в ночном клубе в Пайде, к шести годам тюрьмы. Однако этот приговор решили обжаловать как прокурор, так и адвокат.

Прокурор Мерике Лугна ходатайствовала о частичной отмене приговора Леппянену – той его части, которая касается наказания. Прокурор просит приговорить его к 10 годам тюрьмы, передает Rus.Postimees со ссылкой на издание Järva Teataja.

Защитник Леппянена, присяжный адвокат Танель Мэллас в своей апелляции просит отменить принятое 21 ноября Пярнуским уездным судом решение о признании своего подзащитного виновным и вынести по делу новое решение, то есть оправдать Леппянена.

Дата заседания окружного суда пока не назначена.

Как сообщал портал rus.err.ee ранее, в марте Леппянен с ножом напал на двух мужчин, из которых один от полученных ран позже скончался в больнице.

Суд признал Леппянена виновным в причинении тяжелого ущерба здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего. Однако суд оправдал Леппянена по делу о причинении физического насилия в отношении другого мужчины. Леппянен свой вины не признал и утверждал, что это была самооборона.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 20 марта в пайдеском ночном клубе Bucket Baar Фредди с ножом напал на двух мужчин, из которых один - 28-летний Мартин - от полученных ран позже скончался в больнице. Второму пострадавшему - 31-летнему мужчине - Фредди нанес две колотые раны. Его травмы оказались неопасными для жизни.

С 21 марта 2016 года Фредди находится под стражей.

Виктор Сольц
Редактор

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