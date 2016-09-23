Пропавшего в сентябре мужчину нашли через три месяца

Полиция. Фото: Postimees/Scanpix

В сентябре полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках 33-летнего Алексея, который ушел из дома в Ласнамяэ 3 сентября.

Сотрудники полиции сообщили, что нашли мужчину 23 декабря. После медицинского осмотра его доставили домой.

Как сообщалось ранее, Алексей, у которого проблемы со здоровьем, ушел из дома без лекарств, мобильного телефона и документов. Молодой человек не ищет контакта с людьми и любит передвигаться на общественном транспорте. Мужчина и ранее терялся, но он всегда оставался в пределах Таллинна.