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Остров Кихну хочет остаться самостоятельным самоуправлением

Маяк Кихну. Фото: волость Кихну
Cегодня 12:03
Рубрика: Эстония

Волость Кихну просит правительство разрешить ей остаться самостоятельным самоуправлением, применив предусмотренную в законе об административной реформе возможность исключения.

"У волости Кихну ни по части законодательства, ни по финансовой нет ни одной серьезной причины отказываться от статуса единицы самоуправления, так как самоуправление, на наш взгляд, справляется со своими задачами", – написал старейшина волости Ингвар Сааре в ходатайстве более, чем на 40 страниц, передает ERR Uudised.

В волости Кихну считают, что в контексте небольшого острова объединение с материковым самоуправлением для увеличения возможностей не является целесообразной мерой. Старейшина привел в пример, что учреждения волости Кихну вместе с подведомственными учреждениями последовательно упорядочили свою структуру.

По словам Ингвара Сааре, волость Кихну – целостная. Ее внутренние связи сильнее, чем связи с соседними центрами.

Подавляющее большинство услуг оказывают прямо на острове. Те услуги, которые оказывают за его пределами, находятся в городе Пярну, а не в соседних волостях. Это прежде всего среднее образование и врачебная помощь второго уровня.

Доступ к услугам, которые будут предлагать в местном самоуправлении на материке в случае отмены местных услуг, по заверению старейшины, проблематично. Нынешний центр соседней волости Тыстамаа находится в 25 км. Чтобы попасть туда, требуется полтора часа.

В законе об административной реформе сказано, что правительство может установить исключение в том случае, если единица местного самоуправления – это островная волость, то есть волость, которая находится на острове на морской территории Эстонии.

Ирина Киреева
Редактор

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