Тынисмяэская реальная школа не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Здание Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Сайт школы

Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.

"Сегодня состоялось заседание попечительского совета школы, на котором было принято решение не подавать ходатайство. Мы сочли, что проект, предложенный правительством, недоработан", - сообщила корреспонденту rus.err.ee председатель попечительского совета Юлия Генно.

Ранее Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия направили обращение горсобранию, чтобы оно ходатайствовало перед правительством о предоставлении им права организовать в гимназической ступени обучение без обязательного использования системы "60 на 40".

Напомним, новое правительство Эстонии пообещало расширить право гимназий самостоятельно выбирать пропорцию преподавания предметов на эстонском и русском языке, одновременно создавая условия для освоения эстонским языком на высшую категорию C1.

Ранее директор Тынисмяэской реальной школы Нины Сытник в интервью "Актуальной камере" говорила, что для выхода на уровень C1 нужно начинать работать еще с начальной школы. "Если говорить о преподавании эстонского языка, то здесь невозможно сделать такой скачок, чтобы добавить в гимназии какие-то часы, быстро подготовив детей на уровень C1. Эта работа, как я считаю, должна начинаться уже с начальной школы", - сказала Сытник.

В настоящее время 60% учебной работы в гимназиях должны обязательно вестись на эстонском языке, исключение пока действует только в Нарвской школе для взрослых.

Все предыдущие ходатайства русских гимназий, в том числе и Тынисмяэской реальной школы, были прежними правительствами отклонены.