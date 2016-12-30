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В январе в Виймси откроется новый горнолыжный парк

Фото: Viimsi Mäepark
Cегодня 13:42
Рубрика: Эстония

В январе 2017 года в Виймси откроется центр активного отдыха и занятий спортом. Это будет самый большим горнолыжный склон в непосредственной близости от столицы.

Новый парк построят в 20 минутах езды от центра Таллинна. На его территории можно будет найти много развлечений и провести время в любое время года. Зимой там можно будет кататься на лыжах, сноубордах и ватрушках. В строящемся центре будут представлены и летние атракционы.

Парк позиционирует себя как место досуга для всей семьи: дети смогут познакомиться с зимним видом спорта, а взрослые — вспомнить молодость и насладиться зимними развлечениями. Посетитили любого возраста и с разным уровнем подготовки смогут пройти специальное обучение с инструктором.

Как пишет Delfi, новый склон не сильно уступает южным горам Эстонии: его длина 250 метров, а высота — 36. В центре будет современная система изготовления искуственного снега и техника для ухода за склоном, также обещают построить линию для фристайлеров с разнообразными препятствиями.

Развитием проекта в Виймси занимается фирма Äärmusliku Spordi AS. Председатель совета Прийт Таммемяги сообщил Delfi, что открывающийся в Виймси центр пренадлежит к группе горнолыжных парков в Кутсемяэ и Вяйке Мунамяги. "Мы решили, что настало время использовать свои знания и умения для развития лыжного спорта в Северной Эстонии", - отметил он.

В парке уже оборудован пруд, необходимый для производства искусственного снега, а также строится автомобильная парковка. Кроме того, на место доставлен подъемник Tatralift.

За процессом подготовки можно следить на странице парка в Facebook.

Дина Малова
Редактор

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