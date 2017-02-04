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Юристы: законность однополых браков следует оценивать в каждом конкретном случае

Иллюстративная фотография. Фото: pixabay
Эпп Эханд
Cегодня 13:11
Рубрика: Эстония

Проходящие в Эстонии судебные процессы по поводу законности совершенных за рубежом однополых браков показывают, по мнению юристов, что речь идет об отдельных случаях. Соответствующий закон действует уже в течение многих лет, но до суда дело дошло только сейчас — таким образом общество к вопросу, касающемуся небольшого числа человек, относится довольно спокойно.

По словам преподавателя административного права Тартуского университета Эне Андресен, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно. "Если человек жил в момент заключения брака в другой стране, в которой можно заключать однополые браки, то необходимо оценить, не приведет ли признание брака действительным к тому результату, который явно несовместим с основными принципами эстонского законодательства", - говорит Андресен. На этой неделе стало известно о том, что суд не видит конфликта в заключенных однополых браках в Швеции и США, передает ERR.

Одним из решающих факторов при оценке действительности брака является место жительства человека при заключении брака: оба супруга должны жить в стране, где такие браки являются законными. Поэтому, нельзя заключить однополый брак, например, в случае, если один из партнеров проживает за рубежом, а другой - в Эстонии.

"Нельзя рассматривать судебные решения, как возможность обвести эстонскую судебную систему", - предупредила преподаватель гражданского права Тартуского университета Маарья Торга. По её словам, для заключения однополого брака недостаточно совершить так называемую туристическую поездку, человек должен жить и работать в другой стране длительное время.

Если брак признается действительным, то в Эстонии у однополых супругов, по словам Торга, точно такие же права и обязанности, как и у обычных супругов.

Это законодательство применяется с 2002 года и ничего нового здесь, по словам юристов, нет. "Поскольку впервые постановления в отношении однополых браков были применены только сейчас, это показывает, что на практике это не является актуальной проблемой, и поэтому противникам однополых браков нет смысла раздражаться из-за этих судебных решений", - считает Торга.

На этой неделе достоянием общественности стала новость о том, что Антс Йоортс и Франклин Вуд заключили в Швеции брак, и по решению окружного суда Таллинна этот брак был признан действительным и внесен в регистр народонаселения Эстонии. Также Таллиннский административный суд на этой неделе принял решение в отношении спора между заключившими брак в США Сары и Кристины Рауа и Департаментом полиции и погранохраны, согласно которому департамент должен пересмотреть свою позицию в отношении выдачи вида на жительство в Эстонии. Департамент полиции и погранохраны ранее отказал Саре Рауа в выдаче вида на жительство, посчитав заключенный между женщинами брак недействительным.

Вопрос однополых браков и закон о сожительстве следует рассматривать отдельно

В Эстонии законодатель разрешает однополым парам заключать договор о совместном проживании, возможности заключать однополый брак нет. При этом прикладные акты закона о совместном проживании до сих пор не приняты, и в нынешнем составе парламента для их принятия поддержки также недостаточно.

По мнению Эне Андресен, несмотря на отсутствие прикладных актов, необходимо обеспечить права проживающих совместно. "Если законодатель предоставил человеку субъективное право, то государство должно также гарантировать, что человек способен осуществлять это право", - говорит Андресен. По её словам, в случае необходимости, эти права могут быть защищены в суде, и если суд приходит к выводу, что отсутствие прикладных актов является препятствием для осуществления прав, суд должен инициировать разбирательство о надзоре за соблюдением конституции.

Закон о совместном проживании дает партнерам в Эстонии право проживать вместе, но при этом иностранцам закон позволяет предоставлять временный вид на жительство проживающего в Эстонии супруга только в случае официального брака.

Правовая проблема, которая была решена путем упомянутого выше решения административного суда, относится, по словам Андресен, и к закону о совместном проживании. А именно, закон дает право партнерам жить вместе в Эстонии. Однако, закон об иностранцах позволяет предоставлять временный вид на жительство только супругу проживающего в Эстонии, а не партнеру по совместному проживанию. На эту проблему указала и канцлер юстиции и ее предложение об изменении закона об иностранных гражданах нашло поддержку в апреле прошлого в Рийгикогу. Но парламент пока не приступал к изменению закона.

Закон о совместном проживании действует в Эстонии более года. За это время договор о сожительстве заключили 43 пары, большинство из которых однополые.

Надежда Берсенёва
Редактор

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