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Связанные с коррупцией руководители PERH продолжают работу в больнице

Северо-эстонская региональная больница (PERH). Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:48
Рубрика: Эстония

За последние полгода замешанная уже в двух коррупционных скандалах Северо-Эстонская региональная больница (PERH) продолжает рабочие отношения с тремя занимающими руководящие должности работниками, которых прокуратура связывает с уголовными преступлениями.

До сих пор в расчетной ведомости числятся и связаны с ежедневным управлением больницей руководитель ИТ-сектора Марко Кильк, руководитель отдела питания больницы Ану Вяхи и технический директор Иво Милли, пишет в понедельник, 23 января, Postimees.

Продолжение рабочих отношений с техническим директором Иво Милли, который на прошлой недели был взят под стражу по подозрению в получение в общей сложности более 50 000 евро взяток в благодарность за то, что определенные фирмы выигрывали связанные с больницей тендеры по строительству и проектированию, понятно. Поскольку работавший 11 лет в больнице Милли сейчас находится в тюрьме, руководству больницы не предоставляется возможности рассмотреть все обстоятельства дела.

"Решение по поводу рабочих отношений будет принято в ближайшее время, - заверил председатель руководства региональной больницы Агрис Пеэду. - Пока всего его полномочия приостановлены".

Пока не состоялся суд, работников нельзя считать виновными. Судебный процесс над Вяхи и Кильком начнется весной - как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Харьюского уездного суда, предварительные заседания по уголовному делу пройдут 10 и 11 апреля.

Руководители продолжают работать в больнице, но они никак не связаны с принятием решений в финансовых вопросах.

Сергей Михайлов
Редактор

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