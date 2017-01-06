Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в ноябре вырос на 5,7%

Фирма Elron на нехватку пассажиров не жалуется. Фото: Postimees/Scanpix

Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 5,7% (32 000 человек) до 591 000 пассажиров.

Такие данные корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики, отметив, что по сравнению с октябрем текущего года в ноябре объем пассажирских перевозок снизился на 1,3% или на 8000 человек.

При этом ноябрьский показатель пассажиропотока стал рекордным за последние 17 лет. Выше он был лишь в ноябре 2000 года, когда услугами поездов в Эстонии воспользовались 581 000 пассажиров.

В Эстонии внутренними пассажирскими перевозками по железной дороге с 1 января 2014 года занимается только фирма Elron.