Эстония объявила в международный розыск по каналам Интерпола сбежавшего из тюрьмы Александра Сухотского

Сухотского объявили в международный розыск. Фото: Интерпол

Эстония объявила в международный розыск по каналам Интерпола подозреваемого в наркопреступлениях Александра Сухотского, сбежавшего из Таллиннской тюрьмы полтора года назад.

Информация появилась на официальной странице Интерпола. В Департаменте полиции и погранохраны заявили "Актуальной камере на русском языке", что Сухотский был объявлен в международный розыск 6 декабря прошлого года. У ведомства есть основания полагать, что к этому моменту он скрылся из Эстонии.

В октябре 2015 года Сухотский вместе с подозреваемым в краже Эдуардом Михайловым сбежали из-под ареста, сломав решетку на окне камеры. А перебраться через ограждения Таллиннской тюрьмы им помогли сложенные друг на друга элементы строительных лесов.

Михайлова задержали в ночь на 1 января 2016 года.