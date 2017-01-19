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На сайте Таллинна Сависаар по-прежнему стоит во главе города

В телефонной книге на сайте Таллинна Эдгар Сависаар до сих пор числится как мэр города. Фото: ERR
Cегодня 12:47
Рубрика: Эстония

В телефонной книге на сайте Таллинна мэром города по-прежнему числится Эдгар Сависаар. Таави Аас записан как заместитель мэра, без уточнения, что он исполняет его обязанности.

Человек, который хочет связаться с мэром Таллинна и ищет номер телефона на сайте города, не сможет понять, что на самом деле городом управляет Таави Аас, так как в телефонной книге мэром числится Эдгар Сависаар, без пометки о его временном отстранении от должности. Таави Аас в свою очередь отмечен как заместитель мэра, без пометки о том, что сейчас он исполняет обязанности мэра.

Таким образом человек, который по каким-то причинам не в курсе развития событий в правлении города, может позвонить по номеру мэра и попросить поговорить с Эдгаром Сависааром.

Пометка о том, что Таави Аас исполняет обязанности мэра есть только в главе об управлении городом, однако и из этого не следует, что Сависаар был отстранен от должности.

Харьюский уездный суд отстранил Эдгара Сависаара от должности мэра в сентябре 2015 года в связи с заявлением государственной прокуратуры. Сависаара подозревали в неоднократном получении взяток. В ноябре прошлого года прокуратура предъявила ему обвинение.

Дина Малова
Редактор

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