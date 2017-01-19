Евгения Криштафовича решили не исключать из Свободной партии
Правление Свободной партии на закрытом заседании решило не исключать Евгения Криштафовича из своих рядов. Свободники решили дать внтурипартийному оппозиционеру еще один шанс.
Сам Криштафович на встрече не присутствовал, поскольку находится в отъезде.
Недовольство Евгением Криштафовичем внутри партии усилилось после того, как в декабре прошлого года он подверг резкой критике поведение однопартийцев при распределении парламентом "крышевых денег". Свободную партию Эстонии официально зарегистрировали 7 октября 2014 года. Интересно, что Евгений Криштафович вошел в состав ее первого правления, но со временем превратился во внутрипартийного оппозиционера.
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