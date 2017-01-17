logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Бар Shooters проиграл властям Таллинна и в окружном суде

У владельца бара есть возможность подать кассацию в Государственный суд. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:54
Рубрика: Эстония

Таллиннский окружной суд во вторник, 10 января, не удовлетворил жалобу владельца расположенного в Старом городе бара Shooters - фирмы Shotbar - на введенные столичной мэрией ограничения по продаже алкоголя.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, окружной суд отклонил апелляционную жалобу фирмы Shotbar OÜ.

"На это решение в течение 30 дней можно подать кассацию в Госсуд", - отметила она.

На прошлой неделе, как писал rus.err.ee, суд вынес аналогичные решения и по апелляциям других баров Старого города Таллинна.

В октябре 2015 года мэрия Таллинна ввела ограничения на продажу алкоголя, затрагивающие десятки баров в Старом городе, в их числе, и бара Shooters.

Были введены ограничения двух видов. Во-первых, основанное на местонахождении конкретного места продажи с ограничением времени продажи алкоголя в ночь на рабочие дни с полуночи до 5 часов утра, а в ночь на выходные дни - с 1 часу ночи до 5 часов утра.

Второе ограничение касается времени оказания услуги питания и предложения развлекательных программ. В первую очередь, это ограничение касается шума в ночное время и нацелено на обеспечение ночного покоя живущих в окрестностях развлекательного учреждения людей.

Владельцы десяти баров в ноябре 2015 года пожаловались на мэрию министру экономики и министру юстиции, отметив, что установленные мэрией ограничения существенно урезают время работы баров и ставят под вопрос возможности продолжать бизнес.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 09.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Эдуард Тинн: создание новой партии подняло важную проблему — русские не чувствуют себя в Эстонии своими
 foto
IRL может найти кандидата на пост мэра Таллинна за пределами партии
 foto
ВИДЕО ДТП в Мустамяэ: пострадали две девушки

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей