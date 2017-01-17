Бар Shooters проиграл властям Таллинна и в окружном суде

У владельца бара есть возможность подать кассацию в Государственный суд. Фото: Postimees/Scanpix

Таллиннский окружной суд во вторник, 10 января, не удовлетворил жалобу владельца расположенного в Старом городе бара Shooters - фирмы Shotbar - на введенные столичной мэрией ограничения по продаже алкоголя.

Как сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, окружной суд отклонил апелляционную жалобу фирмы Shotbar OÜ.

"На это решение в течение 30 дней можно подать кассацию в Госсуд", - отметила она.

На прошлой неделе, как писал rus.err.ee, суд вынес аналогичные решения и по апелляциям других баров Старого города Таллинна.

В октябре 2015 года мэрия Таллинна ввела ограничения на продажу алкоголя, затрагивающие десятки баров в Старом городе, в их числе, и бара Shooters.

Были введены ограничения двух видов. Во-первых, основанное на местонахождении конкретного места продажи с ограничением времени продажи алкоголя в ночь на рабочие дни с полуночи до 5 часов утра, а в ночь на выходные дни - с 1 часу ночи до 5 часов утра.

Второе ограничение касается времени оказания услуги питания и предложения развлекательных программ. В первую очередь, это ограничение касается шума в ночное время и нацелено на обеспечение ночного покоя живущих в окрестностях развлекательного учреждения людей.

Владельцы десяти баров в ноябре 2015 года пожаловались на мэрию министру экономики и министру юстиции, отметив, что установленные мэрией ограничения существенно урезают время работы баров и ставят под вопрос возможности продолжать бизнес.