Министерство планирует ввести для грузовиков плату за проезд по дорогам

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Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) направила на согласование план по разработке законопроекта о взимании с грузовых машин платы за проезд по дорогам Эстонии. Согласно документу, с 2018 года планируется собирать плату за проезд с грузовых автомобилей, масса которых превышает 12 тонн.

Цель сбора с грузовиков платы за проезд — получить дополнительные средства для поддержания качества дорог. В качестве основы при составлении законопроекта взято исследование "Возможности реализации транспортных налогов в Эстонии", выполненное в 2015 году по заказу Государственной канцелярии.

Плата за проезд планируется взиматься при движении по всей сети автомобильных дорог общего пользования. В настоящее время в Эстонии действует годовой сбор на грузовой автотранспорт. Плату за проезд по дорогам можно было бы брать и с иностранных грузовых машин, которые сейчас не платят в Эстонии годовой сбор на тяжелые грузовики. В отношении автобусов этот сбор вводить не планируется, поскольку это повлечет за собой повышение автобусных билетов, что противоречит цели увеличения доли пользователей общественного транспорта.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон сказала, что для того, чтобы сохранить качество транспортной инфраструктуры, необходимо найти дополнительные источники дохода.

"Введение платы за проезд по дорогам является в Европе распространенной практикой. Наши тяжелые грузовики платят дорожные сборы в других странах, а в Эстонии сбор взимается только с зарегистрированных у нас тяжелых грузовиков. Это создало ситуацию, при которой эстонские грузовики должны поддерживать инфраструктуру других стран, а грузовики других стран не вкладывают деньги в дороги Эстонии", - пояснила Симсон.

Хотя ряд государств-членов Европейского союза установили плату за проезд для автомобилей массой более 3,5 т, Эстония направила в Европейскую комиссию предложение о вводе платы для грузовиков массой более 12 тонн. Согласно первоначальному плану, плата для грузовиков массой более 12 тонн будет составлять 10-12 евро в день, а годовая ставка - 700-1300 евро. До сих пор в ЕС отсутствует плата за проезд по дорогам только в Эстонии и Финляндии.