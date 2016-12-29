logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Министерство планирует ввести для грузовиков плату за проезд по дорогам

Иллюстративное фото. Scanpix/AFP
Cегодня 17:15
Рубрика: Эстония

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон (Центристская партия) направила на согласование план по разработке законопроекта о взимании с грузовых машин платы за проезд по дорогам Эстонии. Согласно документу, с 2018 года планируется собирать плату за проезд с грузовых автомобилей, масса которых превышает 12 тонн.

Цель сбора с грузовиков платы за проезд — получить дополнительные средства для поддержания качества дорог. В качестве основы при составлении законопроекта взято исследование "Возможности реализации транспортных налогов в Эстонии", выполненное в 2015 году по заказу Государственной канцелярии.

Плата за проезд планируется взиматься при движении по всей сети автомобильных дорог общего пользования. В настоящее время в Эстонии действует годовой сбор на грузовой автотранспорт. Плату за проезд по дорогам можно было бы брать и с иностранных грузовых машин, которые сейчас не платят в Эстонии годовой сбор на тяжелые грузовики. В отношении автобусов этот сбор вводить не планируется, поскольку это повлечет за собой повышение автобусных билетов, что противоречит цели увеличения доли пользователей общественного транспорта.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон сказала, что для того, чтобы сохранить качество транспортной инфраструктуры, необходимо найти дополнительные источники дохода.

"Введение платы за проезд по дорогам является в Европе распространенной практикой. Наши тяжелые грузовики платят дорожные сборы в других странах, а в Эстонии сбор взимается только с зарегистрированных у нас тяжелых грузовиков. Это создало ситуацию, при которой эстонские грузовики должны поддерживать инфраструктуру других стран, а грузовики других стран не вкладывают деньги в дороги Эстонии", - пояснила Симсон.

Хотя ряд государств-членов Европейского союза установили плату за проезд для автомобилей массой более 3,5 т, Эстония направила в Европейскую комиссию предложение о вводе платы для грузовиков массой более 12 тонн. Согласно первоначальному плану, плата для грузовиков массой более 12 тонн будет составлять 10-12 евро в день, а годовая ставка - 700-1300 евро. До сих пор в ЕС отсутствует плата за проезд по дорогам только в Эстонии и Финляндии.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 22.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Решено: волость Кейла объединяется с Палдиски
 foto
Правительство будет выделять на ремонт Горхолла 20 млн евро в год
 foto
В Причудье появится новое самоуправление с населением в 6000 человек - Муствеэская волость

Зарубежные новости

foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией