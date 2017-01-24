Абдул Турей вступает в Центристскую партию

Абдул Турей. Фото: ERR

Он также подал заявление о вступлении в члены фракции Центристской партии горсобрания, сообщил во вторник пресс-секретарь партии.

"Молодое руководство Центристской партии вдохнуло новую энергию в работу партии, и я хочу стать членом этой сильной команды",- сказал Турей.

"Центристская партия отстаивает интересы эстонского государства и благосостояние народа, и мне очень нравится, что эту политику теперь проводит и коалиция на Тоомпеа,- заявил Турей.- Нет никаких обоснований тому, что полицейские, учителя, служащие тюрем, медсестры, водители автобусов и работники других специальностей должны зарабатывать так мало. Центристская партия начала в правительстве работу во имя того, чтобы низкооплачиваемые работники стали получать больше. Центристская партия обещала поднять зарплаты учителям на 120% в среднем ",- сказал он.

Как сказал политик, он еще не решил, будет ли осенью баллотироваться на муниципальных выборах.

В ноябре 2013 года Турей вступил в Социал-демократическую партию Эстонии (SDE), в том же году на местных выборах он баллотировался по списку этой партии и набрал в Таллинне 516 голосов.

Весной 2016 года он вышел из SDE. Он работает в Центре развития и образования Таллинна, где занимается ознакомлением ЕС с Таллинном и возможностями таллиннского рынка.