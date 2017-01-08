С 1 января граждане Эстонии могут ездить в Казахстан без визы

Вид на главный бульвар Астаны. Фото: Scanpix/AFP

Казахстан с 1 января ввел безвизовый режим для граждан стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в число которых входит и Эстония, а также ОАЭ, Малайзии, Монако и Сингапура.

Об этом сообщил портал rus.postimees.ee, отметив, что соответствующий указ в мае 2015 года подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Один из пунктов указа предусматривает введение с 1 января 2017 года безвизового режима сроком до 30 дней для граждан стран-членов ОЭСР и ряда других развитых государств.

В настоящее время в ОЭСР входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Израиль, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, США, Чили, Эстония, Япония.