Паром Tiiu отправится в Эстонию не ранее конца февраля

Паром Tiiu, строящийся на турецкой судоверфи, прибудет в Эстонию в конце февраля или начале марта. Фото: Postimees/Scanpix

На турецком судостроительном заводе Sefine продолжаются тестирование и настройка гидравлических систем нового парома Tiiu для судоходной компании TS Laevad, одновременно с этим ведется подготовка команды; судно отправится в Эстонию в конце февраля или начале марта.

"Сейчас на пароме Tiiu из крупных работ продолжаются тестирование и настройка гидравлических систем. Также ведется контроль противопожарного снаряжения, спасательного инвентаря и навигационной аппаратуры для сертификации – это значит, что выданные производителями сертификаты пересчитывают, тестируют и проверяют их соответствие устройствам и снаряжению на борту", – сказал BNS капитан судна и проектный менеджер TS Laevad Гулдар Кивро.

"Это нужно делать на последнем этапе, только так можно быть уверенным, что это окончательный список и что оборудование судна будет именно таким", – добавил он.

По словам Кивро, на судне наносят последние штрихи: поверхности в последний раз торшонируют, чтобы покрыть внешние палубы и стены последним слоем краски, внутренние помещения моют и наводят в них порядок, снимают пленку, на внешних палубах устанавливают пластиковое покрытие. Обе автомобильные палубы покрывают специальной противоскользящей краской.

"В то же время завод и производители продолжают обучение команд пользованию всеми системами", – отметил он.

"Мы надеемся, что паром Tiiu сможет отправиться в Эстонию в конце февраля-начале марта", – сказал Кивро.

Паром Tiiu – один из четырех паромов, заказанных дочерней компанией Таллиннского порта TS Laevad на турецкой и польской судоверфи для обеспечения паромного сообщения между эстонскими островами и материком. Первым в Эстонию прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы на линии Рохукюла-Хельтермаа во второй половине декабря. Вторым в Эстонию прибыл паром Tõll, который приступил к обслуживанию линии Виртсу-Куйвасту в конце января.

Tiiu будет будет обслуживать пассажиров на линии Рохукюла-Хельтермаа. Строящийся на польской судоверфи паром Piret, который будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту, как сообщалось ранее, должен прибыть в Эстонию к концу марта.