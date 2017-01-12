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Пассажиры Lux Express больше не должны пересекать границу пешком

Автобусы Lux Express. Фото:Сергей Степанов/NPA
Cегодня 15:44
Рубрика: Эстония

Начиная с 5 января aвтобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу и пассажиры не должны для ее прохождения выходить из автобуса. Все отправления автобусов проходят как запланировано и в соответствии с графиком.

По словам руководителя по продажам Lux Express Сандера Лыхмуса, все рейсы Lux Express проходят без пешего пересечения границы. "Мы смогли организовать логистику таким образом, что все рейсы проходят от начала до конца. В прошедшие два дня пассажирам Lux Express приходилось выходить из автобуса для пересечения границы, однако, с сегодняшнего дня этого делать не нужно. То, что рейсы проходят как обычно и наши пассажиры не должны больше мерзнуть на границе, является для нас большим облегчением", - сказал он.

По словам Лыхмуса, сейчас автобусная компания по-прежнему занимается решением ситуации на день вперед. До сих пор неожиданное приостановление лицензии на международные перевозки не повлекло за собой отмены рейсов.

"По маршруту Таллинн-Петербург ежедневно совершают поездки около 1000 пассажиров и внесение экстренных изменений в логистику в столь краткие сроки стало для нас большим вызовом. Работа над поиском решений шла круглосуточно. Однако, и в этих исключительных условиях мы смогли доставить всех пассажиров в пункт назначения, и на маршруте Таллинн-Петербург пассажиров вновь от начала и до конца обслуживают автобусы Lux Express", - сказал Лыхмус. В связи с изменениями не возникло значительных опозданий в отправлениях и прибытиях автобусов.

Второго января компания Lux Express получила извещение, что действие лицензии на международные перевозки пассажиров предприятием "Евролайнс", которое зарегистрировано в России и входит в Lux Express Grupp, временно приостановлено в связи с недочетами в деятельности предприятия. "Евролайнс" обслуживает три отправления в день на маршруте Хельсинки - Санкт-Петербург и пять отправлений в день на маршруте Таллинн - Санкт-Петербург. Решение не затронуло автобусы Lux Express Estonia, которые также обслуживают маршрут Таллинн - Санкт-Петербург.

Компания "Евролайнс" получила предписание 26 декабря и на исправление недочетов было отведено три месяца. Так как недостатки не мешали безопасному обслуживанию пассажиров и не влияли на их комфорт, приостановление действия лицензии уже 2-го января явилось для предприятия неожиданностью.

Артур Тооман
Редактор

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