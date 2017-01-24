Госсуд принял в производство апелляцию Центристской партии по гарантийным письмам

Иллюстративная фотография. Фото: RIA Novosti/Scanpix

13 сентября прошлого года фирма Midfield OÜ предпринимателя Пааво Петтая, стоявшего за организацией рекламной кампании Центристской партии, подала иск в арбитражный суд Эстонской торгово-промышленной палаты к MTÜ Keskerakond (НКО Центристской партии) с требованием выполнения долговых обязательств, вытекавших из гарантийных писем. Двумя днями позже Харьюский уездный суд своим решением установил в судебном порядке ипотеку на принадлежащие должнику три вида недвижимого имущества на общую сумму в 800 680 евро.

После этого Центристская партия оспорила вердикт в Таллиннском окружном суде, который 24 октября оставил в силе решение уездного суда, согласившись с его обоснованиями.

Затем MTÜ Keskerakond 7 ноября прошлого года обратилось с ходатайством об аннулировании этих судебных решений в Госсуд и просьбой не удовлетворять иск Midfield OÜ.

Госсуд в понедельник, 16 января, принял в производство эту апелляцию, однако время ее рассмотрения еще не назначено.