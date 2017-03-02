Подробная схема парада и обзор: как организовано движение в центре Таллинна 23-24 февраля

Схема парада. Фото: ERR

С 23 февраля в Таллинне временно изменяется организация уличного движения в связи с проведением военного парада в честь 99-летия Эстонской Республики, который состоится в пятницу, 24 февраля. Ниже приводится подробный обзор улиц, на которых временно запрещается остановка и стоянка автотранспорта, изменения в движении общественного транспорта, а также удобные места для наблюдения за парадом.

Улицы и районы, закрытые для движения:

- пешеходная зона на площади Вабадузе с 12:00 23 февраля до 18:00 24 февраля

- площадь Вабадузе и бульвар Каарли в 19:00-24:00 23 февраля и в 08:00-15:00 24 февраля

- улица Команданти теэ с 15:00 23 февраля до 15:00 24 февраля

- бульвар Мере на участке от улицы Канути до перекрестка с круговым движением у гостиницы Viru 24 февраля с 12:30 до 13:00

- Нарвское шоссе на участке от улицы А. Лайкмаа до перекрестка с круговым движением у гостиницы Viru 24 февраля с 12:30 до 13:00

Маршруты объездов

После закрытия площади Вабадузе и бульвара Каарли движение будет направлено по улице Эндла в сторону центра по улице Суур-Амеэрика и Пярнускому шоссе, по бульвару Эстония в сторону Мустамяэ и Ыйсмяэ — по Пярнускому шоссе и улице Суур-Амеэрика.

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Улицы и районы, в которых запрещена стоянка и остановка

Раннамяэ теэ на участке от улицы Вяйке-Раннавярава до бульвара Мере, на бульваре Мере от Раннамяэ теэ до перекрестка с круговым движением у гостиницы Viru, на улице Виру от перекрестка с круговым движением у гостиницы Viru до улицы Айа и на площаде Кирику с 15:00 23 февраля до 14:00 24 февраля.

Улицы Вана Туру, Кунинга, Харью и площадь Вабадузе с 18:00 23 февраля до 14:00 24 февраля.

На улице Команданди теэ, на улице Рюйтли на участке от улицы Харью до зданий по адресу Рюйтли, 6 и 11, на Фалги теэ от Тоомпеа до пешеходного перехода с 15:00 23 февраля до 16:00 24 февраля.

Перед зданиями по адресу площадь Вабадузе, 3, 5, 7 и бульвар Эстония, 3, 5, 5а и 7, на Театральной площади и улице Г. Отса с 12:00 23 февраля до 24:00 24 февраля.

Изменения в движении общественного транспорта

С 19:30 до 24:00 23 февраля и с 08:00 до 16:00 24 февраля в объезд направлены троллейбусные маршруты номер 1 и 3, а также автобусные маршруты номер 3, 5, 16, 17, 17A, 18, 21, 21B 23, 24, 24, 36, 40, 41, 41B, 42 и 73.

Откуда смотреть обращение президента и парад?

В этом году для зрителей закрыта улица Команданди теэ, которая проходит от Тоомпеа до лестниц, ведущих на площадь Вабадузе, поэтому смотреть парад с лестниц будет нельзя. Полиция рекомендует смотреть парад с Пярнуского шоссе. Парад принимает президент Керсти Кальюлайд, а командует парадом командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас.

Авторское право на 3D-графику: Департамент городского планирования Таллинна. Графика создана при поддержке Фонда регионального развития Европейского союза.