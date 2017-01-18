Услуги центров поддержки женщин будут по-прежнему доступны по всей Эстонии

Флешмоб против насилия над женщинами в Таллинне. Фото: ERR

Департамент социального страхования подтвердил комиссии Рийгикогу по социальным делам, что в этом году во всех уездах будут обеспечены услуги центров поддержки женщин. С организациями, выигравшими тендеры, уже заключены договоры.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт положительно отозвалась о том, что услуги центров поддержки женщин будут доступны во всех уездах. "Конфиденциальная помощь всем жертвам насилия против женщин будет обеспечена и в будущем. Также сохранится возможность сохранить анонимность на первой консультации. Эти услуги разработаны благодаря усилиям тех, кто предоставлял эти услуги ранее. Важно, чтобы уровень услуг сохранился и под руководством Департамента социального страхования", – сказала Кютт.

Представитель Департамента социального страхования пояснил, что для поиска поставщиков услуг центра поддержки по всей Эстонии были проведены три тендера. По результатам тендерного производства базовое финансирование в этом году составило 641 051 евро. Эта сумма распределится по уездам в соответствии со стоимостью представленных предложений. Важным условием при отборе предложений было наличие технической и профессиональной компетентности.

"Если во время первого тендера казалось, что денег нет, то в третьем тендере были приняты предложения центров поддержки, которые в первом тендере были отклонены. Именно это создает между приютами больше всего несправедливости. Например, изначально предельная цена Валгамаа составляла 27 000 евро, а в ходе третьего тендера было принято предложение на 49 000 евро", – сказала член комиссии по социальным делам и председатель депутатской группы в поддержку пресечения домашнего насилия и в поддержку его жертв Лийна Керсна.

"Совершенно очевидно, что денег в этой сфере не хватает. Сейчас хватает, в первую очередь, на предоставление временного жилища. Но для того, чтобы вырваться из круга насилия, жертвы также нуждаются в консультациях психологов и юристов. На это средств не хватает", – добавила Керсна.

По словам министра социальной защиты Кайи Ива, Департамент социального страхования обеспечивает контроль над сферой помощи жертвам.