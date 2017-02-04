Видимость на дорогах Эстонии из-за тумана местами плохая
Видимость на дорогах Эстонии в субботу утром местами ухудшена из-за тумана, сообщил инфоцентр департамента шоссейных дорог.
Ранним утром в субботу дорожное покрытие основных и крупнейших шоссе в Эстонии было влажным и обработано реагентами. Синоптики обещают в течение дня по многим регионам туман и гололед, на дорогах — гололедицу.
В субботу днем, по прогнозу, ожидается облачная с прояснениями погода. Наряду с гололедом местами также влажный туман и осадки в виде мокрого снега.
Ветер юго-западный — южный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 0 до +3 градусов.
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