Видимость на дорогах Эстонии из-за тумана местами плохая

Туман. Фото: ERR

Ранним утром в субботу дорожное покрытие основных и крупнейших шоссе в Эстонии было влажным и обработано реагентами. Синоптики обещают в течение дня по многим регионам туман и гололед, на дорогах — гололедицу.

В субботу днем, по прогнозу, ожидается облачная с прояснениями погода. Наряду с гололедом местами также влажный туман и осадки в виде мокрого снега.

Ветер юго-западный — южный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 0 до +3 градусов.