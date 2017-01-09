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В Россию не пустили несколько автобусов Lux Ekspress

Автобус Lux Express на автовокзале в Таллинне. Фото: ERR
Cегодня 18:08
Рубрика: Эстония

На границе между Финляндией и Россией российские пограничники не пропустили несколько рейсовых автобусов Lux Ekspress, направлявшихся из Хельсинки в Петербург. По предворительной информации, причина задержки - неожиданное прекращение лицензии на международные перевозки. Руководство компании пытается разобраться в ситуации.

Как сообщила инфослужба Lux Ekspress, российская пограничная служба остановила на финляндско-российской границе автобусы Lux Express, совершавшие ежедневный рейс Хельсинки-Петербург. В общей сложности задержали несколько автобусов, в которых было 270 пассажиров, большинство из них россияне. Автобусная компания ищет возможность заменить рейсы и при первой возможности доставит пассажиров в пункт назначения.

По сообщению фирмы, уже сейчас часть пассажиров сами добрались до пункта назначения либо направлены Lux Express на российские поезда или автобусы других предприятий. Тем пассажирам, кому не удалось найти возможность для продолжения поездки, Lux Express оплатит проживание на время ожидания.

По словам директора по маркетингу Lux Express Сандера Лыхмуса, предприятию пока неизвестны точные причины остановки автобусов. "Насколько нам известно, на данный момент у Lux Express нет ни одного препятствия для осуществления пассажирских перевозок в России - у нас есть соответствующее разрешение, сообщения о его отсутствии или аннулировании стали для нас настоящим сюрпризом".

"Деловой петебург" со ссылкой на российского оператор Lux Express сообщила, что рейс не пропустили через границу "по техническим причинам". Остальные автобусы, по заверению сотрудницы, будут ходить по расписанию.

Руководитель инфослужбы Lux Ekspress Марина Бахман сказала, что все автобусы технически исправны. Она добавила, что проблем с другими международными маршрутами 2 января не было. Компания до выяснения всех обстоятельств происшествия приостановила продажу билетов на этом маршруте до 9 января.

Компания обсулживает рейсы из Петербурга в Хельсинки, Котку, Таллинн, Тарту, Ригу.

Артур Тооман
Редактор

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