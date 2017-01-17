В результате административной реформы без работы могут остаться 200 чиновников

Административная реформа повлечет за собой волну сокращений: рабочие места могут потерять 200 чиновников. Все из-за планов Министерства финансов упразднить уездные управы и взамен создать новый государственный орган – региональный департамент, передает "Актуальная камера".

На встрече старейшин уездов и министра госуправления во вторник обсуждали дальнейшее развитие административной реформы, а именно – упразднение уездных управ и создание вместо них регионального департамента. Функции уездных управ должны будут разделиться между новым ведомством, местными самоуправлениями и государством.

"Функции, которые предполагают обслуживание и регистрацию населения, вопросы культуры, спорта, молодежи, будут переданы на уровень местного самоуправления, – пояснил министр госуправления, центрист Михаил Корб. – Функции регионального развития, детальное планирование, развитие регионов, работа так называемых государственных домов, будут переданы на уровень департамента. И функции надзора будут переданы на уровень государства".

Представительство нового регионального департамента будет в каждом уезде. Такое решение позволит сократить число необходимых чиновников на 200 человек. Это и есть одна из целей ведомства – экономия. Главы уездов согласны с таким решением, но пока остается неясным главным вопрос – как это будет функционировать.

"Это зависит от того, какие функции будут у регионального департамента. Если они будут очень общие и связаны с планированием и развитием, то есть региональному департаменту не дадут управленческих функций, то тогда власть останется в руках местных самоуправлений, и люди лишатся возможности быстро выполнять задачи", – сказал старейшина Валгаского уезда, реформист Маргус Лепик.

На встрече министр предложил альтернативный вариант – разделить власть уездных управ между министерствами и местными самоуправлениями. Данное решение старейшины не поддержали.

"В министерствах нет такого широкого видения дел в уездах. А местные самоуправления очень разнятся по своему уровню и способности оказывать услуги", – пояснил старейшина Ида-Вируского уезда Андрес Ноормяги (IRL).

В четверг министр госуправления Михаил Корб представит план этой реформы на обсуждение в кабинете министров.