Госконтроль: Силы обороны должны обратить внимание на участие в военных сборах и прерывание срочной службы
Министерство обороны и Силы обороны должны уделять больше внимания участию жителей страны в военных сборах, и прилагать усилия для уменьшения случаев прерывания срочной службы - к такому выводу пришел Госконтроль, передает "Актуальная камера".
Ведомство предупреждает, что если тенденция прерывать срочную службу по состоянию здоровья продолжится, то, учитывая сокращение числа призывников из-за демографических причин, будет сложно обеспечить необходимое количество резервистов.
Вместе с тем, в аудите госконтроля отмечается и положительная тенденция - укомплектованность и оснащенность военной структуры Сил обороны почти во всех подразделениях за последние четыре года улучшились.
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