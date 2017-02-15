logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Госконтроль: Силы обороны должны обратить внимание на участие в военных сборах и прерывание срочной службы

Военнослужащие срочной службы. Фото: Штаб Сил обороны
Cегодня 18:12
Рубрика: Эстония

Министерство обороны и Силы обороны должны уделять больше внимания участию жителей страны в военных сборах, и прилагать усилия для уменьшения случаев прерывания срочной службы - к такому выводу пришел Госконтроль, передает "Актуальная камера".

Ведомство предупреждает, что если тенденция прерывать срочную службу по состоянию здоровья продолжится, то, учитывая сокращение числа призывников из-за демографических причин, будет сложно обеспечить необходимое количество резервистов.

Вместе с тем, в аудите госконтроля отмечается и положительная тенденция - укомплектованность и оснащенность военной структуры Сил обороны почти во всех подразделениях за последние четыре года улучшились.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 08.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Департамент информации: в России сохраняется страх перед цветными революциями и иностранными агентами
 foto
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
 foto
Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском

Зарубежные новости

foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней
 foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций