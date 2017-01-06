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Объявлен тендер на реконструкцию Таллиннской кольцевой автодороги

Перекресток в Юри. Фото: PM/Scanpix
Cегодня 11:19
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Департамент шоссейных дорог в новом году намерен начать реконструкцию Таллиннской кольцевой дороги и объявил государственный тендер на поиск подрядчика для реконструкции дорожного полотна и перестройки нескольких километров дороги в магистраль с четырехполосным движением.

Ремонтно-строительные работы будут проводиться на трех первых километрах Таллиннской кольцевой дороги, сообщило в пятницу, 30 декабря, агенство BNS.

Предстоит реконструировать 2,25 километров дорожного полотна, а также перестроить данный участок дороги в четырехполосный.

В планах также строительство железнодорожного путепровода Вяо, туннеля в Венекюла и укладка 83 000 квадратных метров верхнего защитного слоя.

Строительные работы планируется осуществить в течение 76 месяцев. Стоимость договора подряда не оглашается, однако для участия в конкурсе необходимо перечислить департаменту залог в 105 000 евро.

Срок подачи заявок истекает утром 8 февраля.

Андрей Крашевский
Редактор

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