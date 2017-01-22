Крупнейшие партии не хотят делиться бюджетными деньгами с избирательными союзами

Зал заседаний Рийгикогу Фото: Сийм Лыви/ERR

Свободная партия Эстонии продолжает готовить законопроект, предусматривающий государственное финансирование избирательных союзов и местных партийных ячеек за за счет перераспределения средств парламентских партий. Представители крупнейших партий Эстонии с таким предложением категорически не согласны.

Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", напомнив, что ежегодно госбюджетом предусмотрено финансирование деятельности парламентских партий на сумму почти в 5,5 млн евро.

Эти средства сейчас распространяются между партиями в зависимости от числа мандатов в Рийгикогу. Свободная партия предлагать урезать этот бюджет на четверть и из этих денег финансировать избирательные союзы и местные партийные ячейки которые были успешны на муниципальных выборах.

Такое перераспределение средств, по мнению авторов проекта, даст больше возможностей местным органам власти принимать участие в политической жизни страны.

"Для начала может быть такая же схема, которая используется, например, в Германии или Латвии. Берётся общее число голосов и составляется определённое соглашение о цене одного голоса. Сейчас по нашему мнению, оптимальная стоимость одного такого голоса могла бы быть 2 евро в год", - рассказал член Свободной партии Юри Адамс.

Крупнейшая политическая сила Рийгикогу, находящаяся в оппозиции Партия реформ это предложение воспринимает скептически.

"Каждый человек или каждая группа людей, которые хотят сегодня заниматься политикой, могут очень легко создать свою партию. Надо только найти 500 человек, которые в этом заинтересованы. Свободная партия, Эстонская консервативная народная партия - лучшие этому подтверждения", - сказал депутат парламента от Партии реформ Валдо Рандпере.

Входящие в правительственную коалицию центристы такую инициативу также не приветствуют.

"Эти поправки не учитывают того, что у избирательных союзов нет обязательств в масштабе всей Эстонии, они очень локальны. И, во-вторых, у них нет обязательств функционировать постоянно и в одинаковом составе, так что избирательный союз который, например, участвовал в выборах в 2013 году, не будет представлен в такой же в форме в 2017 году", - объяснила свою позицию вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон.

Сейчас поправки, инициированные свободниками в Закон о финансировании партий, находятся на финальной стадии разработки. В парламент их собираются представить уже через пару недель.