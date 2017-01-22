logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Крупнейшие партии не хотят делиться бюджетными деньгами с избирательными союзами

Зал заседаний Рийгикогу Фото: Сийм Лыви/ERR
Константин Свиридовский
Cегодня 20:05
Рубрика: Эстония

Свободная партия Эстонии продолжает готовить законопроект, предусматривающий государственное финансирование избирательных союзов и местных партийных ячеек за за счет перераспределения средств парламентских партий. Представители крупнейших партий Эстонии с таким предложением категорически не согласны.

Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", напомнив, что ежегодно госбюджетом предусмотрено финансирование деятельности парламентских партий на сумму почти в 5,5 млн евро.

Эти средства сейчас распространяются между партиями в зависимости от числа мандатов в Рийгикогу. Свободная партия предлагать урезать этот бюджет на четверть и из этих денег финансировать избирательные союзы и местные партийные ячейки которые были успешны на муниципальных выборах.

Такое перераспределение средств, по мнению авторов проекта, даст больше возможностей местным органам власти принимать участие в политической жизни страны.

"Для начала может быть такая же схема, которая используется, например, в Германии или Латвии. Берётся общее число голосов и составляется определённое соглашение о цене одного голоса. Сейчас по нашему мнению, оптимальная стоимость одного такого голоса могла бы быть 2 евро в год", - рассказал член Свободной партии Юри Адамс.

Крупнейшая политическая сила Рийгикогу, находящаяся в оппозиции Партия реформ это предложение воспринимает скептически.

"Каждый человек или каждая группа людей, которые хотят сегодня заниматься политикой, могут очень легко создать свою партию. Надо только найти 500 человек, которые в этом заинтересованы. Свободная партия, Эстонская консервативная народная партия - лучшие этому подтверждения", - сказал депутат парламента от Партии реформ Валдо Рандпере.

Входящие в правительственную коалицию центристы такую инициативу также не приветствуют.

"Эти поправки не учитывают того, что у избирательных союзов нет обязательств в масштабе всей Эстонии, они очень локальны. И, во-вторых, у них нет обязательств функционировать постоянно и в одинаковом составе, так что избирательный союз который, например, участвовал в выборах в 2013 году, не будет представлен в такой же в форме в 2017 году", - объяснила свою позицию вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон.

Сейчас поправки, инициированные свободниками в Закон о финансировании партий, находятся на финальной стадии разработки. В парламент их собираются представить уже через пару недель.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 14.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Центр оборонных инвестиций может закупать военное оборудование совместно с союзниками
 foto
Арестован виновник ДТП с четырьмя пострадавшими в Лагеди
 foto
Умер легендарный спортивный журналист Лембиту Куузе

Зарубежные новости

foto
Россия надеется на окончание санкционной войны уже в этом году
 foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года