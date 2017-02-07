Синоптики обещают морозы в начале следующей недели

Зима в Янеда. Фото: Айн Палосон/minupilt.err.ee

Согласно данным Эстонского института метеорологии и гидрологии, в начале следующей недели температура на востоке страны опустится до -15 градусов.

В среду местами пройдет снег, мокрый снег, на островах возможен дождь. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью – от 0 до -4, днем – от -1 до +2 градусов.

В четверг усилится южный ветер. Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью – от -2 до -7, на побережье – около 0, днем – от 0 до -3 градусов.

В пятницу местами снег, мокрый снег. Ветер сильный, юго-западный, западный. Температура воздуха ночью – от 0 до -5, днем – от -1 до +1.

В субботу местами небольшой снег. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью – от 0 до -4, днем – от -1 до +1.

В воскресенье местами пройдет небольшой снег. Юго-восточный, восточный ветер усилится. Температура воздуха ночью – от 0 до -4, днем – от -3 до +1.

В понедельник усилится область высокого давления. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха – от -2 до -7, на востоке страны – до -10 градусов.

По данным на сегодняшний день, во вторник над Эстонией будет находиться холодная воздушная масса. В случае ясного неба температура воздуха ночью упадет до -6..-11, на востоке страны – до -15 градусов. Днем поднимется до -2..-7, на востоке – до -10 градусов.