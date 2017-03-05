Суд приговорил бывшего офицера Сил обороны за разглашение гостайны к тюремному заключению

Чемодан с документами. Иллюстративное фото: Reuters/Scanpix

Харьюский уездный суд признал бывшего капитана Сил обороны Эстонии Иво Юрака виновным в разглашении государственной тайны и приговорил к его к двум с половиной годам заключения, из которых семь месяцев ему придется провести в тюрьме.

Также суд признал 39-летнего Юрака виновным в частной сыскной деятельности и в незаконном обороте огнестрельного оружия, передает ERR.ee.

Остальной срок Юрака - условный с четырехлетним испытательным периодом.

Юрак был задержан Полицией безопасности (КаПо) по подозрению в разглашении государственной тайны 29 августа 2016 года, после чего суд дал санкцию на его арест.

По данным расследования КаПо, Юрак уносил с работы содержащие гостайны документы и хранил их дома, способствуя тем самым незаконному доступу к государственным тайнам.

Юрака признали виновным по статье Пенитенциарного кодекса, в которой говорится, что разглашение государственной тайны не связано с госизменой или шпионажем.

Материалы уголовного дела не подлежат обнародованию в целях защиты государственной тайны.

До конца 2015 года Юрак служил штабным офицером в Центре координации руководства вооруженными силами, а до этого был начальником разведки Скаутского батальона и начальником штаба Охранного батальона.