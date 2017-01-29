Судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова начнется в конце февраля

Следователи на месте убийства Николая Таранкова Фото: Полиция

На этой неделе Пярнуский уездный суд на предварительном заседании по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова принял решение начать судебный процесс в конце февраля.

Заседания, которые пройдут в Хаапсалуском судебном доме, назначены на 27 и 28 февраля, 8, 9 и 23 марта, а также 28 апреля, сообщила ERR.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

"По состоянию на данный момент заседания будут открытыми", - отметила Вилу.

В роли обвиняемого по делу проходит Юрий Воробей (36). Госпрокуратура предъявила ему обвинения в убийстве, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Согласно обвинению, 14 сентября в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Воробей застрелил Николая Таранкова.

"Его задержали 22 сентября до похорон Николая Таранкова", - сказал руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Рене Каннисте.

По ходатайству прокуратуры Воробей был взят под стражу.

Тело 63-летнего Николая Таранкова, который с 90-х годов считался лидером преступного мира Эстонии, со следами насильственной смерти было обнаружено под Хапсаалу 14 сентября в припаркованном в лесу автомобиле.

Как сообщил порталу ERR.ee представитель Центральной криминальной полиции Аго Лейс, Воробей действовал в одиночку. Преступление он совершил умышленно. "Мотивов было много. Главный - личная обида. Давние знакомые перестали понимать друг друга. У обвиняемого были в отношении Таранкова определенные ожидания. Он ждал помощи, но Таранков отказался ее предоставить", - пояснил Лейс.