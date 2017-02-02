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В одной из квартир Таллинна полицейские обнаружили полтора килограмма амфетамина

Амфетамин. Фото: Центральная криминальная полиция
Cегодня 16:17
Рубрика: Эстония

На прошлой неделе Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу мужчину 1988 года рождения, в квартире которого было обнаружено 1,5 кг амфетамина.

18 января сотрудники криминальной полиции провели обыск в квартире молодого человека на улице Астангу в Таллинне, в ходе которого он добровольно выдал стражам правопорядка наркотическое вещество, передает Rus.Delfi со ссылкой на Пыхьяскую окружную прокуратуру.

По словам ведущего прокурора Саскии Каск, речь идет об очень большом объеме: стоимость 1,5 кг амфетамина "на улицах" составляет 22 500-30 000 евро.

"Неправильно полагать, что распространение и употребление наркотиков является внутренней темой отдельной субкультуры и не касается общества в целом. Поимка каждого распространителя и продавца наркотических веществ снижает опасность попадания находящихся вокруг нас людей в заколдованный круг наркозависимости и отбирает у преступников возможность для получения уголовной прибыли и направления этих средств на совершение новых злодеяний", — сказала Каск.

По словам ведущего следователя службы по расследованию уголовных преступлений Марго Кивила, из этого количества можно было получить не менее 3000 доз.

Виктор Сольц
Редактор

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