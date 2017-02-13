Сбивший насмерть 14-летнюю велосипедистку водитель должен провести пять месяцев в тюрьме

Суд вынес решение. Фото: Сим Лыви, ERR

Мужчина, который летом 2014 года на внедорожнике насмерть сбил в волости Тыстамаа Пярнуского уезда 14-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия, на пять месяцев отправится за решетку.

Виновник аварии Андрус Ярвик был приговорен к двум годам заключения, из которых ему надо будет провести за решеткой пять месяцев. Кроме того, он должен будет выплатить семье погибшей 22 000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба, передает портал ERR.ee.

26 июля 2014 года полиция получила сообщение, что внедорожник Mitsubishi L200 наехал сзади на 14-летнюю велосипедистку, ехавшую справа по обочине дороги в том же направлении. Девушка погибла. Еще одной велосипедистке удалось избежать столкновения.

Мужчину подозревали в том, что он употреблял алкоголь, прежде чем сесть за руль. Однако взятые в больнице пробы крови не подтвердили эту версию.

Дело велось в рамках согласительного производства.